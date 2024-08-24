Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион
Картину «Кувшинки» французского художника Клода Моне представят на аукционе Christie’s, передает Hypebeast.
Художник написал эту картину в 1897–1899 годах в Живерни. Она будет выставлена на торги впервые.
Примечательно, что это первая работа Моне, в которой отсутствует линия горизонта. В центре внимания художника — детали поверхности пруда.
Аукцион пройдет 26 сентября в Гонконге. За полотно Моне планируют выручить 25–35 млн долларов.
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