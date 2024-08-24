Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион

Картину «Кувшинки» французского художника Клода Моне представят на аукционе Christie’s, передает Hypebeast.

На аукцион выставили рисунки, предположительно, авторства Майкла Джексона

Художник написал эту картину в 1897–1899 годах в Живерни. Она будет выставлена на торги впервые.

Примечательно, что это первая работа Моне, в которой отсутствует линия горизонта. В центре внимания художника — детали поверхности пруда.

Аукцион пройдет 26 сентября в Гонконге. За полотно Моне планируют выручить 25–35 млн долларов.

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ФОТО: аукцион Christie’s
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