«Нереальные цифры»: Шнейдеров пообещал провал российскому ответу Marvel
При бюджете в 1,2 миллиарда рублей фильму необходимо собрать в прокате как минимум 2,5 миллиарда рублей, сообщил НСН Давид Шнейдеров.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН усомнился, что кино о супергероях российского производства сможет заинтересовать зрителя и показать достойные сборы в кинотеатрах.
«Союзмультфильм» намерен запустить собственное производство игрового кино. Первой линейкой станет франшиза российских супергероев от создателя «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко, которая будет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC», рассказала РБК глава студии Юлиана Слащева. По ее словам, серия будет насчитывать шесть полнометражных фильмов и сериал. Бюджет каждого проекта составит 1–1,2 миллиарда рублей на фильм. Шнейдеров заметил, что в этом случае картины вряд ли окупятся в прокате.
«Для того, чтобы фильм с бюджетом миллиард рублей вышел в ноль и окупился в кинопрокате, он должен собрать 2,5 миллиарда рублей. Это нереальные цифры. Я искренне рад за ребят, которые эти фильмы снимают, потому что они купят себе новые дома, роскошные дорогие машины и обеспечат своим детям хорошее образование вдали от родины», - заявил он.
Как напомнил собеседник НСН, в 2024 году в российском прокате было несколько фильмов супергеройской тематики, однако подобные проекты не смогли показать существенных сборов.
«У нас супергеройский фильм "Сто лет тому вперед" в прокате провалился. "Майор Гром", который снят по комиксам, в прокате провалился. Конечно, и это не окупится, думаю, даже близко к этому лежать не будет. Чтобы снять такой фильм про супергероев, который бы окупился, нужно нанять команду Marvel, перевести их сюда, закупить лицензии на все комиксы, и чтобы они здесь снимали это кино», - подытожил он.
Ранее исследование Дзена показало, что самым популярным жанром комиксов среди россиян стала японская манга, например, «Атака титанов», «Наруто» и «One Piece». На втором месте расположились супергеройские комиксы студий Marvel и DC, а также отечественные комиксы «Майор Гром» от Bubble, передает «Радиоточке НСН».
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