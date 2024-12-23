«Нереальные цифры»: Шнейдеров пообещал провал российскому ответу Marvel

Как напомнил собеседник НСН, в 2024 году в российском прокате было несколько фильмов супергеройской тематики, однако подобные проекты не смогли показать существенных сборов.

«У нас супергеройский фильм "Сто лет тому вперед" в прокате провалился. "Майор Гром", который снят по комиксам, в прокате провалился. Конечно, и это не окупится, думаю, даже близко к этому лежать не будет. Чтобы снять такой фильм про супергероев, который бы окупился, нужно нанять команду Marvel, перевести их сюда, закупить лицензии на все комиксы, и чтобы они здесь снимали это кино», - подытожил он.

Ранее исследование Дзена показало, что самым популярным жанром комиксов среди россиян стала японская манга, например, «Атака титанов», «Наруто» и «One Piece». На втором месте расположились супергеройские комиксы студий Marvel и DC, а также отечественные комиксы «Майор Гром» от Bubble, передает «Радиоточке НСН».

