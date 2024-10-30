Церемония вручения премии «Звезда Театрала» состоится на сцене Театра Вахтангова

Церемония вручения главной театральной российской зрительской премии «Звезда Театрала» состоится 16 декабря на исторической сцене Театра имени Вахтангова.

«Нужно искать деньги»: Полунин о том, почему необходимы премии в области искусства

Режиссером мероприятия станет главный режиссер Театра РОСТА в Царицыно Александр Нестеров. По его словам, при подготовке церемонии использовался искусственный интеллект.

Ведущими торжественного вечера станут артист Театра имени Вахтангова Павел Попов и актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко. Церемонию переведут на русский жестовый язык.

Претендентов на победу определили свыше 50 тысяч зрителей — это абсолютный рекорд для первого этапа голосования. Проголосовать за номинантов можно до 30 ноября на сайте премии «Звезда Театрала».

Ранее лауреатов премии правительства Москвы в области исполнительских искусств «Арт-платформа» объявили в столице. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Яна Овчинникова
ТЕГИ:ТеатрТеатрыТеатр ВахтанговаПремия

Горячие новости

Все новости

партнеры