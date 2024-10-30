Церемония вручения премии «Звезда Театрала» состоится на сцене Театра Вахтангова

Режиссером мероприятия станет главный режиссер Театра РОСТА в Царицыно Александр Нестеров. По его словам, при подготовке церемонии использовался искусственный интеллект.

Ведущими торжественного вечера станут артист Театра имени Вахтангова Павел Попов и актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко. Церемонию переведут на русский жестовый язык.

Претендентов на победу определили свыше 50 тысяч зрителей — это абсолютный рекорд для первого этапа голосования. Проголосовать за номинантов можно до 30 ноября на сайте премии «Звезда Театрала».

Ранее лауреатов премии правительства Москвы в области исполнительских искусств «Арт-платформа» объявили в столице. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

