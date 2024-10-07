Церемония вручения оперной премии «Онегин» состоится в Мариинке 30 ноября

Торжественная церемония награждения лауреатов IX Национальной оперной премии «Онегин» назначена на 30 ноября на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Об этом объявлено на официальном сайте творческого мероприятия.

В это же день пройдёт гала-концерт, в котором примут участие звезды европейской оперной сцены. Всего будут вручены награды в восьми конкурсных и семи внеконкурсных номинациях. На это раз на соискание премии было подано 122 заявки от 22 музыкальных театров РФ, жюри отсмотрело 31 оперный спектакль.

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В короткий список премии включены 14 творческих коллективов. Помимо номинаций, победителей в которых определит жюри, награды также получат самые любимые исполнитель и театр. Их определят сами зрители в ходе голосования на сайте премии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках премии с 27 ноября по 1 декабря будет организован Второй оперный форум «Онегинские встречи». Он соберёт художественных руководителей и директоров оперных театров, музыкальных критиков и блогеров, представителей и руководителей СМИ. Предусмотрена обширная разнообразная программа.

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Фото: vk.com/oneginaward
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