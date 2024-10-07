Церемония вручения оперной премии «Онегин» состоится в Мариинке 30 ноября

Торжественная церемония награждения лауреатов IX Национальной оперной премии «Онегин» назначена на 30 ноября на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Об этом объявлено на официальном сайте творческого мероприятия.

В это же день пройдёт гала-концерт, в котором примут участие звезды европейской оперной сцены. Всего будут вручены награды в восьми конкурсных и семи внеконкурсных номинациях. На это раз на соискание премии было подано 122 заявки от 22 музыкальных театров РФ, жюри отсмотрело 31 оперный спектакль.