Церемония вручения кинопремии «Белый квадрат» пройдет на «Мосфильме»

Торжественная церемония состоится на киностудии «Мосфильм».

В числе номинантов на получение награды - Алишер Хамидходжаев за фильм «Снегирь», Николай Желудович за работу в картине «Чувства Анны», Роберт Саруханян, работавший над летной «Кентавр», а также Семен Аманатов за «Не хороните меня без Ивана».

Ранее режиссер Андрей Кончаловский заявил, что церемония вручения премии «Ника» пройдет в апреле или мае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

