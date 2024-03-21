Церемония вручения кинопремии «Белый квадрат» пройдет на «Мосфильме»
Вручение кинопремии за лучшую операторскую работу в художественном фильме «Белый квадрат» в этом году пройдет 9 апреля, сообщила газета «Культура» со ссылкой на Российский фонд культуры.
Торжественная церемония состоится на киностудии «Мосфильм».
В числе номинантов на получение награды - Алишер Хамидходжаев за фильм «Снегирь», Николай Желудович за работу в картине «Чувства Анны», Роберт Саруханян, работавший над летной «Кентавр», а также Семен Аманатов за «Не хороните меня без Ивана».
Ранее режиссер Андрей Кончаловский заявил, что церемония вручения премии «Ника» пройдет в апреле или мае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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