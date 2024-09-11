Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве

Легендарного ведущего юмористической программы КВН проводили последними аплодисментами в зале московского центра «Планета КВН».

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Собравшиеся почтить память телеведущего аплодировали более пяти минут.

Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым. Также поблизости могилы Людмилы Гурченко и Элины Быстрицкой, актёра Георгия Жжёнова, балерины и хореографа Миры Кольцовой.

Масляков стал ведущим КВН в 1964 году. Последние две игры Высшей лиги КВН он провел в 2022 году, однако потом заболел коронавирусом и был вынужден уйти на самоизоляцию. Скончался телеведущий 8 сентября, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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