Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве
Легендарного ведущего юмористической программы КВН проводили последними аплодисментами в зале московского центра «Планета КВН».
Собравшиеся почтить память телеведущего аплодировали более пяти минут.
Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым. Также поблизости могилы Людмилы Гурченко и Элины Быстрицкой, актёра Георгия Жжёнова, балерины и хореографа Миры Кольцовой.
Масляков стал ведущим КВН в 1964 году. Последние две игры Высшей лиги КВН он провел в 2022 году, однако потом заболел коронавирусом и был вынужден уйти на самоизоляцию. Скончался телеведущий 8 сентября, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru