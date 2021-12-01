Церемония прощания с Александром Градским началась в Москве

На церемонию пришли члены семьи певца, его коллеги, ученики и актеры театра, художественным руководителем которого Градский был в последние семь лет. Гражданская панихида продлится до 12:00.

Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет, напоминает Ura.ru. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга, пишет «Свободная пресса». Певца похоронят на Ваганьковском кладбище.

