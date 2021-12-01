Церемония прощания с Александром Градским началась в Москве

Прощание с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским началось в театре «Градский Холл» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Градский оставил имущество на миллиард рублей

На церемонию пришли члены семьи певца, его коллеги, ученики и актеры театра, художественным руководителем которого Градский был в последние семь лет. Гражданская панихида продлится до 12:00.

Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет, напоминает Ura.ru. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга, пишет «Свободная пресса». Певца похоронят на Ваганьковском кладбище.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: gradskyhall.ru
ТЕГИ:ПевецПрощаниеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры