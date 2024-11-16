Церемонию вручения «Оскара» в 2025 году проведет Конан О'Брайен

Комик Конан О'Брайен станет ведущим следующей, 97-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом киноакадемия сообщила в соцсети Х.

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«2 марта я буду вести "Оскар"», — рассказал О'Брайен в опубликованном академией видеообращении.

Комик работал в качестве сценариста над программой Saturday Night Live и мультсериалом «Симпсоны», а также вел и продюсировал собственные шоу Tonight Show, «Конан» и «Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном». Артист получил несколько премий «Эмми».

Очередная церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь на 3 марта 2025 года, номинантов на премию объявят 17 января.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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