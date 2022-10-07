Церемонию вручения кинопремии «Ника» перенесли на следующий год
Торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» в этом году проводиться не будет. Об этом сообщил художественный руководитель премии Юлий Гусман, передает ТАСС.
По его словам, премия перенесена на следующий год.
Гусман также добавил, что сам конкурс в этом году состоялся и деятельность премии не прекращается, не состоится лишь торжественная церемония.
Ранее стало известно, что Россия не будет принимать участие в «Оскаре» в 2022 году, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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