Церемонию вручения кинопремии «Ника» перенесли на следующий год

Торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» в этом году проводиться не будет. Об этом сообщил художественный руководитель премии Юлий Гусман, передает ТАСС.

По его словам, премия перенесена на следующий год.

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Гусман также добавил, что сам конкурс в этом году состоялся и деятельность премии не прекращается, не состоится лишь торжественная церемония.

Ранее стало известно, что Россия не будет принимать участие в «Оскаре» в 2022 году, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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