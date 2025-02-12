«Цензура и смертная казнь»: В СПЧ не считают запретной тему сериала «Аутсорс»
Режиссерам не стоит указывать, что и как снимать, при этом российское общество и так настроено на возвращение смертной казни, сказала в эфире НСН Ева Меркачева.
Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева в интервью НСН заявила, что не видит проблем в выходе сериала «Аутсорс», в котором затрагивается тема смертной казни.
Премьера сериала режиссера Душана Глигорова состоится 13 февраля. В центре его сюжета ситуация в одной из тюрем, где надзиратель решает отдать право исполнения смертной казни близким жертв. Меркачева заявила, что против цензуры в кино.
«Нам в принципе не нужно указывать режиссёрам, что снимать, а что нет. Интерес к этой теме или его отсутствие определит то, будет ли сериал популярен. А то, что это может привести часть людей к каким-то умозаключениям, не означает, что мы должны запрещать то один фильм, то другой. Я против цензуры и за творчество в любом его выражении, если оно не противоречит закону», - сказала член СПЧ.
При этом, по ее словам, большинство россиян выступает за возвращение смертной казни.
«Что касается возможного изменения настроений, большинство в нашем обществе уже настроено на смертную казнь. Опросы говорят, что люди в принципе хотят каких-то жестких действий. Но это кажется абсурдным на фоне того, что в других опросах большинство людей допускают, что они могут стать жертвой незаконного судебного преследования. То есть можем, но давайте за смертную казнь. Все думают, что это не коснется их никогда», - заключила собеседница НСН.
Режиссер сериала «Аутсорс» Душан Глигоров ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эта картина не про смертную казнь, а про тревоги людей и их размышления об экзистенциальных вопросах. При этом он подчеркнул, что сам является гуманистом и считает, что людям надо давать второй шанс.
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