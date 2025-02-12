«Цензура и смертная казнь»: В СПЧ не считают запретной тему сериала «Аутсорс»

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева в интервью НСН заявила, что не видит проблем в выходе сериала «Аутсорс», в котором затрагивается тема смертной казни.

Премьера сериала режиссера Душана Глигорова состоится 13 февраля. В центре его сюжета ситуация в одной из тюрем, где надзиратель решает отдать право исполнения смертной казни близким жертв. Меркачева заявила, что против цензуры в кино.