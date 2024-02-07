Центр Помпиду в Париже закроют на пятилетнюю реконструкцию в 2025 году
7 февраля 202417:40
Центр современного искусства Жоржа Помпиду в Париже в следующем году закроется на реконструкцию, сообщает радиостанция France info.
Как отмечается, она будет проходить в течение пяти лет.
Произведения искусства будут перемещены в другие музеи и галереи. Их транспортировка начнется уже в октябре этого года.
Реконструкция здания обойдется бюджету Франции в сумму около €260 млн.
Ранее стало известно, что реконструкция музея им. Пушкина завершится в 2027 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центр Помпиду в Париже закроют на пятилетнюю реконструкцию в 2025 году
- Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой
- Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire
- Чехия резко увеличила закупки российского газа
- Кабардино-Балкария вошла в топ мест для романтических путешествий по России
- Гидрометцентр: Снегопад в Москве прекратится около часа ночи
- Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
- Путин уволил замдиректора ФСИН Алексея Гиричева
- Суд отправил в колонию 33 военнослужащих ВСУ за артобстрел жилых домов в ДНР
- Захарова: Швеция остановила расследование с «Северными потоками» из-за боязни правды
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru