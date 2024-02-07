Центр Помпиду в Париже закроют на пятилетнюю реконструкцию в 2025 году

Центр современного искусства Жоржа Помпиду в Париже в следующем году закроется на реконструкцию, сообщает радиостанция France info.

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Как отмечается, она будет проходить в течение пяти лет.

Произведения искусства будут перемещены в другие музеи и галереи. Их транспортировка начнется уже в октябре этого года.

Реконструкция здания обойдется бюджету Франции в сумму около €260 млн.

Ранее стало известно, что реконструкция музея им. Пушкина завершится в 2027 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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