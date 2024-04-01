Центр кинопроизводства запустят в Самарской области

Центр кинопроизводства и кинематографическая комиссия будут созданы на территории Самарской области. Такие планы обнародовал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Он объяснил такое решение стремлением привлечь на самарскую землю кинокомпании. По словам чиновника, область повысит привлекательность в качестве площадки для съемок фильмов и сериалов. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию профессий, связанных с кинопроизводством, и сформирует новые ниши для малого бизнеса, передает ТАСС.

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Специальная кинокомиссия займётся решением финансовых вопросов. Предполагается, в частности, субсидировать часть расходов кинокомпаний, которые решат заниматься съёмками кино в Самарской области.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Центр развития предпринимательства Самарской области и Союз кинематографистов России заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Россия» в феврале 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
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