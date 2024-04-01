Центр кинопроизводства запустят в Самарской области
Центр кинопроизводства и кинематографическая комиссия будут созданы на территории Самарской области. Такие планы обнародовал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
Он объяснил такое решение стремлением привлечь на самарскую землю кинокомпании. По словам чиновника, область повысит привлекательность в качестве площадки для съемок фильмов и сериалов. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию профессий, связанных с кинопроизводством, и сформирует новые ниши для малого бизнеса, передает ТАСС.
Специальная кинокомиссия займётся решением финансовых вопросов. Предполагается, в частности, субсидировать часть расходов кинокомпаний, которые решат заниматься съёмками кино в Самарской области.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Центр развития предпринимательства Самарской области и Союз кинематографистов России заключили соглашение о сотрудничестве на выставке «Россия» в феврале 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
- Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО
- Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик
- Евросоюз за два снял антироссийские санкции с восьми человек
- Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»
- Российские силы поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
- Центр кинопроизводства запустят в Самарской области
- СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности
- МВД разработало законопроект по ужесточению госконтроля в сфере миграции
- Москвичей предупредили о грозе в отдельных районах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru