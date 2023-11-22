На территории кинопарка «Москино» сняли более 10 фильмов

Кинопроизводители сняли уже 11 фильмов на территории кинопарка «Москино», первая очередь которого заработала в столице в августе 2023 года. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что кинопарк является огромным культурным кинокластером, который активно строится. По словам Герасимова, очередь на съемки расписана уже на год и более вперед.

Ранее столица выделила дополнительные земельные участки площадью 138 га в районе деревни Юрово в Краснопахорском поселении для расширения территории кинопарка «Москино», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: съемки, камера
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