На территории кинопарка «Москино» сняли более 10 фильмов
Кинопроизводители сняли уже 11 фильмов на территории кинопарка «Москино», первая очередь которого заработала в столице в августе 2023 года. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что кинопарк является огромным культурным кинокластером, который активно строится. По словам Герасимова, очередь на съемки расписана уже на год и более вперед.
Ранее столица выделила дополнительные земельные участки площадью 138 га в районе деревни Юрово в Краснопахорском поселении для расширения территории кинопарка «Москино», передает «Радиоточка НСН».
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