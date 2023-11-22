На территории кинопарка «Москино» сняли более 10 фильмов

Он отметил, что кинопарк является огромным культурным кинокластером, который активно строится. По словам Герасимова, очередь на съемки расписана уже на год и более вперед.

Ранее столица выделила дополнительные земельные участки площадью 138 га в районе деревни Юрово в Краснопахорском поселении для расширения территории кинопарка «Москино», передает «Радиоточка НСН».

