От Носкова до «Заточки»: Названы участники саундтрека к сериалу «Последний богатырь»

Создатели сериала «Последний богатырь. Наследие» сообщили, что премьера его первых двух серий состоится 27 сентября, а также назвали авторов саундтрека к картине.

В числе артистов, чьи песни можно будет услышать в фильме, Ёлка, группы «Заточка», Polnalyubvi, «Гости из будущего», «Моя Мишель», «Амега» и Ксения Минаева. При этом Николай Носков сам записал для сериала кавер на песню «На меньшее я не согласен», говорится в релизе «Института развития интернета», который имеется в распоряжении НСН.

«Волшебный народ и табор»: Режиссер сериала «Последний богатырь» об отличиях от фильма

Сериал покажут в онлайн-кинотеатре «Start», сооснователь которого Эдуард Илоян напомнил, что зимой на экраны выйдет сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь». По данным СМИ, его премьера состоится 1 января 2025 года.

Режиссер сериала Антон Маслов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об отличиях его картины от кинофраншизы, а также о ролях Никиты Кологривого и Виктора Сухорукова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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