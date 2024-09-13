От Носкова до «Заточки»: Названы участники саундтрека к сериалу «Последний богатырь»

Создатели сериала «Последний богатырь. Наследие» сообщили, что премьера его первых двух серий состоится 27 сентября, а также назвали авторов саундтрека к картине.

В числе артистов, чьи песни можно будет услышать в фильме, Ёлка, группы «Заточка», Polnalyubvi, «Гости из будущего», «Моя Мишель», «Амега» и Ксения Минаева. При этом Николай Носков сам записал для сериала кавер на песню «На меньшее я не согласен», говорится в релизе «Института развития интернета», который имеется в распоряжении НСН.