«Триллеры и упорство»: Писатель Панов подвел итоги 2023 года
31 декабря 202310:30
Вадим Панов рассказал в эфире НСН, что в 2023 году вышли его дебютные «триллеры» «День черной собаки» и «Кто-то просит прощения».
Писатель-фантаст Вадим Панов в интервью НСН назвал главными событиями 2023 года выход его дебютных романов-триллеров и пожелал россиянам в 2024 году упорства в доведении дел до конца.
«Для меня этот год стал достаточно интересным в творческом плане, потому что вышли первые триллеры в моей писательской карьере, в которых проходят расследования серийных убийств. Это «День черной собаки» и «Кто-то просит прощения». В трендах особых изменений не произошло, и это хорошо. Потому что литература – это достаточно консервативное творческое направление, которое развивается постепенно», – сказал Панов.
При это он посоветовал всем настроиться на рабочий лад.
«Всех с наступающим 2024 годом, хочу пожелать, в первую очередь, крепкого здоровья, это очень важно, и чтобы получалось все задуманное, но для этого нужно работать. Поэтому я желаю всем хорошего, рабочего настроения, упорства и исполнения желаний», - заключил собеседник НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru