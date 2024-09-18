Три спектакля поборются за победу в главной номинации премии «Звезда театрала»

В главной номинаций – «Лучший спектакль. Большая форма» за победу поборются два театра из Санкт-Петербурга и один из Москвы.

Жюри были отобраны «Холопы» в постановке Андрея Могучева (БДТ им. Товстоногова), «Воскресенье» режиссера Айдара Заббарова (Театр им. Ленсовета) и работа Антона Федорова «Собачье сердце» (МТЮЗ).

Онлайн-голосование зрителей продлится до 30 ноября на официальном сайте награды. Имена лауреатов назовут 16 декабря на церемонии в Театре им. Вахтангова.

Ранее Владимир Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

