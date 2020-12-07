Три российских фильма поборются за «Золотой глобус»
Три фильма российского производства вошли в лонг-лист претендентов на кинопремию «Золотой глобус». Речь идёт о картинах «Текст» Клима Шипенко, «Спутник» Егора Абраменко и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.
Отмечается, что в общей сложности в список вошли 138 лент из 77 стран. В нем также представлены картины, снятые российскими режиссерами в рамках международных проектов — «Конференция» Ивана Твердовского (фильм совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии) и «Уроки Фарси» Вадима Перельмана (совместный проект России, Белоруссии и Германии), пишет Газета.ру.
Напомним, 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля будущего года.
А ранее председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал, что фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвинут от России на американскую премию «Оскар», сообщает Ura.ru.
Картина «Дорогие товарищи!» рассказывает о засекреченном в СССР расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Фильм получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, а также награду за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж
- Прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в Новосибирске
- Россиянам будут сообщать о положенных им льготах
- Люксембург предрек Великобритании потерю Европы в случае провала переговоров по Brexit
- СМИ: Совет ЕС утвердил «европейский акт Магнитского»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru