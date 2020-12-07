Три российских фильма поборются за «Золотой глобус»

Три фильма российского производства вошли в лонг-лист претендентов на кинопремию «Золотой глобус». Речь идёт о картинах «Текст» Клима Шипенко, «Спутник» Егора Абраменко и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.

Отмечается, что в общей сложности в список вошли 138 лент из 77 стран. В нем также представлены картины, снятые российскими режиссерами в рамках международных проектов — «Конференция» Ивана Твердовского (фильм совместного производства России, Эстонии, Великобритании и Италии) и «Уроки Фарси» Вадима Перельмана (совместный проект России, Белоруссии и Германии), пишет Газета.ру.

Напомним, 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 28 февраля будущего года.

«Зритель не решает». BadComedian о выдвижении фильма Кончаловского на «Оскар»

А ранее председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал, что фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвинут от России на американскую премию «Оскар», сообщает Ura.ru.

Картина «Дорогие товарищи!» рассказывает о засекреченном в СССР расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Фильм получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, а также награду за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго.

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ФОТО: РИА Новости
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