«Три богатыря и Пуп Земли» опережают кино-конкурентов с большим отрывом
Российский мультипликационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым успешным релизом франшизы и отечественной анимации в целом. По результатам четвертого уикенда общие сборы в стране достигли 947 миллиона рублей.
Такие данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино приводит дистрибьютор «Вольга». Двенадцатая во франшизе «Три богатыря» анимационная картина создана студией «Мельница» и кинокомпанией «СТВ», и выпущена в прокат 28 декабря.
«Три богатыря и Пуп Земли» обошли таких своих предшественников, как «Три Богатыря на дальних берегах» (933 миллиона рублей), «Три Богатыря. Ход конём» (925 миллионов рублей), «Иван Царевич и Серый Волк» (621 миллион рублей), «Финник» (443 миллиона рублей) и другие.
Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Три богатыря» – самая масштабная франшиза полнометражных анимационных фильмов в России. Пилотная картина серии – «Алеша Попович и Тугарин Змей» режиссёра Константина Бронзита – была выпущена в прокат в декабре 2004 года.
Режиссёр 12 фильма - Константин Феоктистов, авторы сценария - Александр Боярский и Александра Шоха.
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