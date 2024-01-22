«Три богатыря и Пуп Земли» опережают кино-конкурентов с большим отрывом

Российский мультипликационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым успешным релизом франшизы и отечественной анимации в целом. По результатам четвертого уикенда общие сборы в стране достигли 947 миллиона рублей.

Такие данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино приводит дистрибьютор «Вольга». Двенадцатая во франшизе «Три богатыря» анимационная картина создана студией «Мельница» и кинокомпанией «СТВ», и выпущена в прокат 28 декабря.