Трэвис Скотт заявил о возврате денег посетителям его концерта, на котором погибли 8 человек

Во время выступления музыканта, которое состоялось в минувшую пятницу, началась давка. В результате погибли восемь человек, в том числе подростки 14 и 16 лет. Кроме того, более 300 зрителей получили травмы. Отмечается, что рэпер несколько раз прерывал концерт, обращая внимание охраны на зрителей, но затем продолжал выступление, пишет RT.

Один из посетителей выступления подал в суд на музыканта, а также на приглашенного гостя шоу рэпера Дрейка. По словам истца, рэперы по неосторожности спровоцировали «бунт и насилие». В своем заявлении зритель утверждает, что получил в давке серьезные травмы и требует от музыкантов $1 млн.

После трагедии Трэвис Скотт выразил готовность помочь семьям погибших. Кроме того, из-за инцидента рэпер отменил свое следующее выступление на фестивале Day N Vegas в Лас-Вегасе.

