Рэпер Oxxxymiron выпустил третью песню за неделю

Рэпер Oxxxymiron выпустил третью за последнюю неделю песню под названием «Организация». Клип, посвященный некой запрещенной «нерукопожатной» организации, появился на YouTube-канале исполнителя.

Новый трек стал третьей работой Oxxxymiron после шестилетнего перерыва. В начале ноября он уже успел выпустить два сингла: «Кто убил Марка?» и «Цунами». Пока неизвестно, когда именно выйдет новый альбом рэпера, и войдут ли в него эти треки.

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Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) перестал сочинять рэп в 2015 году, а в 2020 году остановил ведение социальных сетей. Но в начале ноября 2021 года он снова начал пользоваться своими страницами в Twitter и YouTube.

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Фото: Instagram/Oxxxymiron
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