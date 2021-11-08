Рэпер Oxxxymiron выпустил третью песню за неделю
Рэпер Oxxxymiron выпустил третью за последнюю неделю песню под названием «Организация». Клип, посвященный некой запрещенной «нерукопожатной» организации, появился на YouTube-канале исполнителя.
Новый трек стал третьей работой Oxxxymiron после шестилетнего перерыва. В начале ноября он уже успел выпустить два сингла: «Кто убил Марка?» и «Цунами». Пока неизвестно, когда именно выйдет новый альбом рэпера, и войдут ли в него эти треки.
Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) перестал сочинять рэп в 2015 году, а в 2020 году остановил ведение социальных сетей. Но в начале ноября 2021 года он снова начал пользоваться своими страницами в Twitter и YouTube.
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