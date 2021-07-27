Третьяковская галерея в августе откроет выставки в Калининграде и Владивостоке

Выставка под названием «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века» откроется в Калининграде 7 августа. На ней будут представлены работы Верейского, Купреянова, Дейнеки, Ведерникова, Попкова, Голицына и других художников 20 века. Посетить экспозицию можно будет до 19 сентября.

Выставка "Третьяковка в движении" откроется во Владивостоке 19 августа на верхней площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. На выставке посетители смогут узнать о коллекционере Павле Третьякове и собрании музея. Экспозиция будет открыта в городе до 26 сентября.

