Третьяковская галерея в августе откроет выставки в Калининграде и Владивостоке
Государственная Третьяковская галерея откроет выставки графики различных художников в Калининграде и Владивостоке в августе текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Выставка под названием «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века» откроется в Калининграде 7 августа. На ней будут представлены работы Верейского, Купреянова, Дейнеки, Ведерникова, Попкова, Голицына и других художников 20 века. Посетить экспозицию можно будет до 19 сентября.
Выставка "Третьяковка в движении" откроется во Владивостоке 19 августа на верхней площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. На выставке посетители смогут узнать о коллекционере Павле Третьякове и собрании музея. Экспозиция будет открыта в городе до 26 сентября.
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