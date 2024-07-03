Третьяковка проведет в Приморье арт-регату в дни ВЭФ

Третьяковская галерея в дни Восточного экономического форума в начале сентября организует артистическую регату во Владивостоке. На парусах яхт участников соревнований нанесут изображения картин российских художников XX и начала XXI века.

Как сообщили ТАСС в администрации Третьяковки, партнерский проект получил название «Паруса авангарда». Яхты со специально оформленными парусами примут участие в морском параде, который посвятят отечественному авангардному искусству.

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На паруса, в частности, нанесут принты картин таких мастеров как Василий Кандинский, Любовь Попова, Александр Родченко, Казимир Малевич. Одновременно будет организовано несколько мастер-классов, в том числе, по абстрактной живописи.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Восточный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Основной темой обозначено развитие Дальнего Востока и укрепление взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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