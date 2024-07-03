Третьяковка проведет в Приморье арт-регату в дни ВЭФ

Третьяковская галерея в дни Восточного экономического форума в начале сентября организует артистическую регату во Владивостоке. На парусах яхт участников соревнований нанесут изображения картин российских художников XX и начала XXI века.

Как сообщили ТАСС в администрации Третьяковки, партнерский проект получил название «Паруса авангарда». Яхты со специально оформленными парусами примут участие в морском параде, который посвятят отечественному авангардному искусству.