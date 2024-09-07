Третьяковка и Большой театр отправятся на гастроли в Китай
Масштабные гастроли русского искусства пройдут осенью в Китае, в них примут участие Третьяковская галерея, Большой театр и другие коллективы. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ — партнера ряда мероприятий.
Так, в Пекине 25 сентября откроется выставка избранных произведений живописи из Третьяковки. На экспозиции представят работы русских мастеров разных эпох, в том числе Владимирскую икону Божией Матери, полотна Василия Тропинина, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки.
В октябре в Шанхае Большой театр покажет балет «Спартак» (постановка Юрия Григоровича). В финале гастролей ожидается гала-вечер балета театра.
В свою очередь, оркестр musicAeterna в ноябре выступит в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Ухане. Музыканты представят Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича, концерт для скрипки и оркестра Иоганнеса Брамса, Пятую симфонию Густава Малера, фрагмент оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда».
Кроме того, в ноябре Театр балета Бориса Эйфмана представит в КНР спектакли «Анна Каренина» и «Русский Гамлет» на музыку Малера, Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена.
Ранее на гастроли в Китай отправился Вахтанговский театр, планировалось, что артисты выступят в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru