«Простоквашино» заработал миллиард за четыре дня проката

Фильм «Простоквашино» за четыре дня проката заработал миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Чебурашка 2» собрал два миллиарда рублей на третий день проката

В настоящий момент касса ленты режиссера Сарика Андреасяна составляет 1 000 892 709 рублей.

Фильм вышел в российский прокат 1 января 2026 года. Сюжет «Простоквашино» не стали сильно менять и осовременивать. Как и раньше, дядя Фёдор хочет себе кота, но родители Матроскину не рады. Так что, как и в мультфильме, дядя Фёдор и Матроскин, никого не предупредив, уезжают в деревню.

Ранее другая российская премьера 2026 года - «Чебурашка 2» - собрала в прокате 2.3 миллиарда рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

