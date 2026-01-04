«Простоквашино» заработал миллиард за четыре дня проката
Фильм «Простоквашино» за четыре дня проката заработал миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
В настоящий момент касса ленты режиссера Сарика Андреасяна составляет 1 000 892 709 рублей.
Фильм вышел в российский прокат 1 января 2026 года. Сюжет «Простоквашино» не стали сильно менять и осовременивать. Как и раньше, дядя Фёдор хочет себе кота, но родители Матроскину не рады. Так что, как и в мультфильме, дядя Фёдор и Матроскин, никого не предупредив, уезжают в деревню.
Ранее другая российская премьера 2026 года - «Чебурашка 2» - собрала в прокате 2.3 миллиарда рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
