Треки молодых исполнителей прозвучат в телешоу «Звездные танцы»
Перспективные исполнители, треки которых стали популярными в «Моей волне» стриминга «Яндекс.Музыка», прозвучат в танцевальных постановках шоу «Звездные танцы» на ТНТ. Об этом сообщила пресс-служба музыкального сервиса.
Уточняется, что в рамках стратегического партнерства с проектом «Яндекс.Музыка» также предоставит артистам возможность появиться в выпусках шоу.
В эфире ТНТ можно будет услышать, к примеру, треки проекта «Искра» артистки BEARWOLF и группы «Комната культуры», ставшей самой прослушиваемой на стриминге за лето 2024 года. Также в шоу прозвучат композиции инди-певицы polnalyubvi и дуэта NEMIGA.
В проекте телеканала ТНТ, премьера которого намечена на 3 ноября, примут участие лучшие танцоры страны. Наставниками проекта выступят Ляйсан Утяшева и Татьяна Денисова.
Ранее в компании «Яндекс» сообщили, что намерены в 2024-2025 годах вложить свыше 100 миллиардов рублей в производство собственных фильмов и сериалов, напоминает «Радиоточка НСН».
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