Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорды просмотров
Трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от кинокомпании Sony Pictures установил новый рекорд, набрав 355,5 миллионов просмотров за первые сутки.
Таким образом, «Человек-паук» опередил трейлер к картине «Мстители: Финал», который за сутки собрал 289 млн просмотров.
Первый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» посмотрели почти вдвое больше людей, чем первый трейлер второго фильма франшизы «Человек-паук: Вдали от дома» (135 млн просмотров за первые сутки).
Именно этот фильм стал для Sony самым кассовым, собрав 1,131 млрд долларов в мировом прокате.
Российская премьера «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом, Зендаей и Бенедиктом Камбербэтчем состится 16 декабря 2021 года.
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