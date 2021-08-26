Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорды просмотров

Первый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» посмотрели почти вдвое больше людей, чем первый трейлер второго фильма франшизы «Человек-паук: Вдали от дома» (135 млн просмотров за первые сутки).

Именно этот фильм стал для Sony самым кассовым, собрав 1,131 млрд долларов в мировом прокате.

Российская премьера «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом, Зендаей и Бенедиктом Камбербэтчем состится 16 декабря 2021 года.



