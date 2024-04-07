Трейлер фильма «Гладиатор 2» выйдет 11 апреля
Первый трейлер сиквела фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта выйдет 11 апреля, пишет издание CinePOP.
В рамках мероприятия CinemaCon в Лас-Вегасе кинокомпания Universal Pictures сообщила, что первый трейлер «Гладиатора 2» выйдет 11 апреля в США. В России это будет ночь на 12-е число.
Также картина обзавелась слоганом - «То, что мы делаем в жизни, отдается эхом в вечности».
События сиквела развернутся спустя 25 лет после событий оригинальной ленты. Главную роль исполнил Пол Мескаль. Премьера запланирована на 22 ноября.
«Гладиатор 2» может стать одним из самых дорогих фильмов в истории. По данным издания The Hollywood Reporter, бюджет картины превысил $300 миллионов, сообщает «Радиоточка НСН».
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