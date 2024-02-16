Ридли Скотт может снять биографический фильм о группе Bee Gees

По данным издания, британский кинорежиссер уже активно ведет переговоры о своем участии в проекте. Помимо автора «Чужого» и «Бегущего по лезвию», на это претендуют также Кеннет Брана, Джон Карни и Лорин Скафария.

Кто из звезд Голливуда примет участие в съемках, пока не раскрывается, но известно, что в 2020 году на роль солиста группы Барри Гиббса претендовал Брэдли Купер.

Ранее Ридли Скотт завершил съемки сиквела «Гладиатора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

