Ридли Скотт может снять биографический фильм о группе Bee Gees
Ридли Скотт намерен снять биографический фильм о группе Bee Gees, сообщает Deadline.
По данным издания, британский кинорежиссер уже активно ведет переговоры о своем участии в проекте. Помимо автора «Чужого» и «Бегущего по лезвию», на это претендуют также Кеннет Брана, Джон Карни и Лорин Скафария.
Кто из звезд Голливуда примет участие в съемках, пока не раскрывается, но известно, что в 2020 году на роль солиста группы Барри Гиббса претендовал Брэдли Купер.
Ранее Ридли Скотт завершил съемки сиквела «Гладиатора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru