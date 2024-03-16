Траты крупнейшей типографии РФ на клей за год выросли на 80% из-за толщины книг

Типографии пожаловались на аномальный рост расходов на клей при выпуске книг, предает РБК.

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По словам генерального директора крупнейшей российской типографии «Парето-Принт» Павла Арсеньева, за последний год затраты выросли на 80%. Главной причиной столь резкого скачка расходов типографии на клей стали «потолстевшие» книги. Количество листов в среднем выросло на 6%, а площади обложек — на целых 40%.

Арсеньев отметил, что стоимость выпуска книг также выросла из-за колебаний курса рубля.

Ранее продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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