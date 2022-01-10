Объявлены победители премии «Золотой глобус»
Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус», 79-я церемония вручения наград состоялась в США.
Мероприятие прошло в закрытом режиме и не транслировалось на каких-либо ресурсах, пишет Газета.ру. Итоги премии представили на ее официальном сайте.
Так, «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу получила Джейн Кэмпион с фильмом «Власть пса». Картина также завоевала «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».
Премии за лучшие роли в телефильме удостоились Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Майкл Китон («Ломка»), в драме — Уилл Смит («Король Ричард») и Николь Кидман («Быть Рикардо»).
Кроме того, обладателем «Золотого глобуса» как лучшая анимационная картина стал мультфильм «Энканто», в номинации «Лучший драматический сериал» — «Наследники». Лучшим мюзиклом выбрали «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга, лучшим иностранным фильмом — японскую драму «Сядь за руль моей машины».
Престижную премию также получил композитор Ханс Циммер за музыку к фантастическому фильму «Дюна», пишет «Свободная пресса».
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