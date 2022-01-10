Объявлены победители премии «Золотой глобус»

Мероприятие прошло в закрытом режиме и не транслировалось на каких-либо ресурсах, пишет Газета.ру. Итоги премии представили на ее официальном сайте.

Так, «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу получила Джейн Кэмпион с фильмом «Власть пса». Картина также завоевала «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».

Премии за лучшие роли в телефильме удостоились Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Майкл Китон («Ломка»), в драме — Уилл Смит («Король Ричард») и Николь Кидман («Быть Рикардо»).

Кроме того, обладателем «Золотого глобуса» как лучшая анимационная картина стал мультфильм «Энканто», в номинации «Лучший драматический сериал» — «Наследники». Лучшим мюзиклом выбрали «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга, лучшим иностранным фильмом — японскую драму «Сядь за руль моей машины».

Престижную премию также получил композитор Ханс Циммер за музыку к фантастическому фильму «Дюна», пишет «Свободная пресса».

