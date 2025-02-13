Трамп избран главой совета театрально-концертного Кеннеди-центра Вашингтона

Президент США Дональд Трамп по результатам выборов стал председателем правления главного театрально-концертного комплекса Вашингтона - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сам глава Белого дома объявил в своей соцсети Truth Social.

Он назвал большой честью такой выбор совета попечителей. Трамп пообещал сделать этот объект особо привлекательным местом.