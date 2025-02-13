Трамп избран главой совета театрально-концертного Кеннеди-центра Вашингтона

Президент США Дональд Трамп по результатам выборов стал председателем правления главного театрально-концертного комплекса Вашингтона - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сам глава Белого дома объявил в своей соцсети Truth Social.

Он назвал большой честью такой выбор совета попечителей. Трамп пообещал сделать этот объект особо привлекательным местом.

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Конгресс США утвердил создание в столице национального культурного центра в 1958 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Часть средств на возведение объекта собиралось в виде пожертвований в течении нескольких лет.

Джон Кеннеди и его супруга Жаклин принимали активное участие в сборе этих средств. После убийства 35 президента США в 1963 году комплексу присвоили его имя. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кеннеди-центр открылся в сентябре 1971 года. Там базируются Национальный симфонический оркестр США и Вашингтонская национальная опера.

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Фото: commons.wikimedia.org
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