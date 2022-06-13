«Тор: Любовь и гром» оказался самым коротким фильмом Marvel за последние пять лет

Таким образом, новая часть «Тора» оказывается самым коротким фильмом Marvel с 2018 года. При этом все фильмы о Торе оказывались короче других лент Marvel: первая часть длилась 114 минут, вторая — 112 минут, а третья - 130 минут, рассказали в киносетях AMC и Cineworld.

Ранее самым коротким фильмом Marvel считали ленту «Человек-муравей и Оса», длившуюся 118 минут.

Ранее стало известно, что голливудский актер Мэтт Деймон снялся в новом фильме о боге грома. Об этом пишет австралийское издание австралийский новостной портал News.com.au. Известно, что главные роли в фильме исполнят Крис Хемсворт и Натали Портман, говорится в статье.

