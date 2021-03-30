Рассел Кроу снимется в новой части «Тора»
Голливудский актер Рассел Кроу примет участие в съемках четвертой части кинокомиска о боге Торе. Картина студии Marvel выйдет с названием «Тор: Любовь и гром». В актерский состав фильма уже входят такие звезды экрана, как Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл, который сыграет злодея, и Мэтт Дэймон, он появится в камео.
Создатели пытались удержать в секрете участие Рассела Кроу, чтобы удивить поклонников веселым камео, но в сеть просочились фотографии актера на съемочной площадке. И все же роль Кроу держится в строжайшем секрете.
Как пишет издание Deadline со ссылкой на свои источники, для фанатов съемочная группа готовит множество сюрпризов в этом фильме.
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