Рассел Кроу снимется в новой части «Тора»

Голливудский актер Рассел Кроу примет участие в съемках четвертой части кинокомиска о боге Торе. Картина студии Marvel выйдет с названием «Тор: Любовь и гром». В актерский состав фильма уже входят такие звезды экрана, как Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл, который сыграет злодея, и Мэтт Дэймон, он появится в камео.

Создатели пытались удержать в секрете участие Рассела Кроу, чтобы удивить поклонников веселым камео, но в сеть просочились фотографии актера на съемочной площадке. И все же роль Кроу держится в строжайшем секрете.

Как пишет издание Deadline со ссылкой на свои источники, для фанатов съемочная группа готовит множество сюрпризов в этом фильме.



