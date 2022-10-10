Том Круз снимется в фильме в открытом космосе

Съемки пройдут в открытом космосе. Круз направится к Международной космической станции на ракете. «У нас с Томом в разработке отличный проект… Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — сообщила представитель компании Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли.

По ее словам, основную часть кинокартины отснимут на Земле, а герой Круза отправится в космос для «спасения положения». Круз будет «первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы МКС».

Напомним, в России идет работа над космической драмой под рабочим названием «Вызов» - это история о женщине — враче, летящей на орбиту, чтобы спасти заболевшего космонавта.

