Том Круз снимется в фильме в открытом космосе

Голливудский актер Том Круз исполнит роль в фильме режиссера Дуга Лимана, сообщает The New York Post.

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Съемки пройдут в открытом космосе. Круз направится к Международной космической станции на ракете. «У нас с Томом в разработке отличный проект… Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — сообщила представитель компании Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли.

По ее словам, основную часть кинокартины отснимут на Земле, а герой Круза отправится в космос для «спасения положения». Круз будет «первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы МКС».

Напомним, в России идет работа над космической драмой под рабочим названием «Вызов» - это история о женщине — враче, летящей на орбиту, чтобы спасти заболевшего космонавта.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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