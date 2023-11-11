Толстой: Сроки культурного форума в Петербурге в 2024 году могут изменить

По словам Толстого, возможен перенос дат на время, «более комфортное по погоде».

«Речь идет о том, что, может быть, проводить его, скажем, в начале сентября или, если удастся найти окошко, в период белых ночей», — указал советник.

Петербургский культурный форум проводят в ноябре, этот месяц был выбран как менее насыщенный событиями, «условное затишье» в городе.

«Форум как раз был призван эту лакуну заполнить, и это удалось - во время форума всегда жизнь начинает играть новыми красками», — подчеркнул Толстой.

В то же время советник указал, что неудачного времени года для проведения культурного мероприятия нет, так как его главная задача — продуктивная работа, «мозговой штурм, дискуссии, попытки поиска решений». Если сохранятся привычные даты форума, «ничего страшного в этом нет».

