Толстой: Сроки культурного форума в Петербурге в 2024 году могут изменить
Сроки проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума могут изменить с 2024 года. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой в беседе с ТАСС.
По словам Толстого, возможен перенос дат на время, «более комфортное по погоде».
«Речь идет о том, что, может быть, проводить его, скажем, в начале сентября или, если удастся найти окошко, в период белых ночей», — указал советник.
Петербургский культурный форум проводят в ноябре, этот месяц был выбран как менее насыщенный событиями, «условное затишье» в городе.
«Форум как раз был призван эту лакуну заполнить, и это удалось - во время форума всегда жизнь начинает играть новыми красками», — подчеркнул Толстой.
В то же время советник указал, что неудачного времени года для проведения культурного мероприятия нет, так как его главная задача — продуктивная работа, «мозговой штурм, дискуссии, попытки поиска решений». Если сохранятся привычные даты форума, «ничего страшного в этом нет».
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