Толстой назвал вероятную причину смерти критика Курбатова
Оторвавшийся тромб мог стать причиной смерти литературного критика Валентина Курбатова, который скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.
«К несчастью, это правда. Валентин Яковлевич умер как жил, как настоящий рыцарь: он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина - это тромб», - сказал председатель жюри премии «Ясная поляна», в состав которого также входил Курбатов.
Толстой, который назвал коллегу лучшим критиком России, отметил трагичность «рыцарской смерти» Курбатова.
Ранее о кончине Курбатова написал в Telegram-канале заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.
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