Толстой назвал вероятную причину смерти критика Курбатова

Оторвавшийся тромб мог стать причиной смерти литературного критика Валентина Курбатова, который скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

Скончался критик Валентин Курбатов

«К несчастью, это правда. Валентин Яковлевич умер как жил, как настоящий рыцарь: он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина - это тромб», - сказал председатель жюри премии «Ясная поляна», в состав которого также входил Курбатов.

Толстой, который назвал коллегу лучшим критиком России, отметил трагичность «рыцарской смерти» Курбатова.

Ранее о кончине Курбатова написал в Telegram-канале заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

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ФОТО: pixabay.com
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