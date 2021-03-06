Толстой назвал вероятную причину смерти критика Курбатова

«К несчастью, это правда. Валентин Яковлевич умер как жил, как настоящий рыцарь: он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина - это тромб», - сказал председатель жюри премии «Ясная поляна», в состав которого также входил Курбатов.

Толстой, который назвал коллегу лучшим критиком России, отметил трагичность «рыцарской смерти» Курбатова.

Ранее о кончине Курбатова написал в Telegram-канале заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

