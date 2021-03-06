Скончался критик Валентин Курбатов

В России умер критик и литературовед, писатель Валентин Курбатов. Об этом сообщил писатель, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

«Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Курбатов скончался на 81 году жизни.

Он являлся членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», членом Союза писателей России, лауреатом Государственной премии РФ, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
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