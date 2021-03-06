Скончался критик Валентин Курбатов

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В России умер критик и литературовед, писатель Валентин Курбатов. Об этом сообщил писатель, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

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