Скончался критик Валентин Курбатов
6 марта 202116:53
В России умер критик и литературовед, писатель Валентин Курбатов. Об этом сообщил писатель, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.
«Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Курбатов скончался на 81 году жизни.
Он являлся членом жюри литературной премии «Ясная Поляна», членом Союза писателей России, лауреатом Государственной премии РФ, отмечает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru