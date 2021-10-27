Толстоганова станет «Чиновницей» и будет бороться с системой

Виктория Толстаганова сыграет главную роль в антикоррупционной детективной мелодраме «Чиновница». Сериал стартует 5 ноября в онлайн-кинотеатре KION.

В центре сюжета служащая госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова. Ее жизнь протекает в благоприятном ключе: уважаемая работа в государственных органах, отличная квартира в центре города, солидный автомобиль зарубежного производства. Ежедневно она посещает салон, чтобы сделать модную укладку, а по выходным катается в шопинг-туры в Москву.

Все начинает рушиться, когда в семье Арины Алферовой происходит трагическое событие, связанное с поддельными лекарствами. Алферова задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности, а также последствиях, к которым эта схема может привести. Вооружившись гневом, отчаянием и знаниями о том, как все устроено изнутри, героиня Виктории Толстогановой решает бросить вызов системе, разоблачив ее теневую структуру.

Главные роли в сериале исполнили Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких. Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Бондарев, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян и Игорь Мишин.







