«Только вперед!»: Бутман строит амбициозные планы на 2024 год
31 декабря 202322:15
2023-й год был хорошим и в музыкальном, и в человеческом плане, а на 2024-й есть еще больше интересных идей, сказал в эфире НСН Игорь Бутман.
Знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман в интервью НСН назвал 2023 год очень успешным в творческом плане.
«Год был очень насыщенный хорошими выступлениями, концертами, записями, встречами, удачами. Для нас это был хороший год, несмотря ни на что, и в музыкальном плене, и в человеческом. Надеемся, 2024-й год тоже будет не менее интенсивным, с точки зрения творческих составляющих. В следующем году 25 лет оркестру, движение идет хорошее. Очень много интересных и амбициозных планов»,- сказал Бутман.
Он пожелал всем двигаться только вперед, а тем, у кого не все было идеально, верить в лучшее.
«Желаю всем хорошего настроения, удачно отпраздновать Новый год. Тем, кто хорошо работал в этом году, - такого же продолжения года, как у нас, а тем, у кого было не очень, - верить, что все будет хорошо. Самое главное идти только вперед!», - заключил собеседник НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru