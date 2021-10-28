«Только холостые»: в России строго контролируют оружие на съемках
В России на съемках выдают только охолощенное оружие, подчеркнул Александр Иншаков.
Оружие на съемочных площадках в России строго контролируется, выдают только холостые патроны, рассказал президент Ассоциации каскадёров России, актер, кинорежиссер Александр Иншаков в пресс-центре НСН.
«В нашем "синематографе" используется только охолощенное оружие, оно априори не может задеть. Все патроны, которые мы во время съемок получаем из рук пиротехника, холостые, они без боеголовки, и по количеству пороха рассчитаны на то, чтобы был выстрел, но чтобы в лицо актера не прилетело даже окалины. Бывали случаи, когда [актер] получал ожог, царапину, но не приведи господь, чтобы в глаз попало. На съемках я держал незаряженное оружие, ко мне подходили, давали патроны непосредственно перед съемками. Мы подписываем договор о том, что мы ознакомлены с тем, что происходит на площадке. После выстрела оружие забирают», - объяснил режиссер.
Ранее правоохранители обнаружили несколько боевых патронов на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином, где была застрелена оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза.
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