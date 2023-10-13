Тодоровский начал съемки сериала «Танго»

Продюсер Валерий Тодоровский начал съемки сериала «Танго» в жанре мистической мелодрамы, сообщили НСН в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. Главные роли в картине сыграют Денис Шведов, Юлия Снигирь и Риналь Мухаметов. Режиссером сериала выступит Сергей Сенцов.

«"Танго" — наша первая совместная работа с режиссером Сергеем Сенцовым, постановщиком сериала "1703", одного из самых необычных проектов среди онлайн-платформ. В проекте мы также уделяем много внимания визуальной составляющей и хореографии», - отметил Тодоровский.

Арбенина получила главную роль в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»

Это вторая совместная работа KION с Тодоровским, первой был сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть». Сроки выхода сериала «Танго» пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сыграет одну из главных ролей во втором сезоне сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба KION
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