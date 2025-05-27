ТНТ покажет в новогоднюю ночь мюзикл «Чебубу и другие приключения Шурика»
27 мая 202513:15
Телеканал ТНТ в новогоднюю ночь покажет новый мюзикл «Чебубу и другие приключения Шурика». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Герой нового фильма расскажет о своей истории любви путем отсылок к современным мемам и советскому кино. Ему помогут король эстрады Филиппино-Киркорино и Чебубу — персонаж «из детства, но из 2025-го».
Ранее народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru