ТНТ покажет в новогоднюю ночь мюзикл «Чебубу и другие приключения Шурика»

Герой нового фильма расскажет о своей истории любви путем отсылок к современным мемам и советскому кино. Ему помогут король эстрады Филиппино-Киркорино и Чебубу — персонаж «из детства, но из 2025-го».

Ранее народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

