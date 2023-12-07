Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Гайдая
Певец Филипп Киркоров предстал в образе российского императора Петра I в фильме «Иван Васильевич меняет все!» - ремейке культовой комедии Леонида Гайдая.
Исполнитель отметил, что образ Петра I закрепился за ним много лет назад.
«Традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского», - приводит слова певца издание «Комсомольская правда».
Также в ремейке снялись Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Олег Верещагин и другие. Режиссерами выступили Роман Ким и Миша Семичев.
По сюжету Шурик при помощи машины времени пытается вернуть царя Ивана Грозного домой, но из-за нестабильной работы VPN герои перемещаются между разными странами и эпохами.
По информации Telegram-канала Baza, Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллиона рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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