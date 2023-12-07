Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Гайдая

Исполнитель отметил, что образ Петра I закрепился за ним много лет назад.

«Традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского», - приводит слова певца издание «Комсомольская правда».

Также в ремейке снялись Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Олег Верещагин и другие. Режиссерами выступили Роман Ким и Миша Семичев.

По сюжету Шурик при помощи машины времени пытается вернуть царя Ивана Грозного домой, но из-за нестабильной работы VPN герои перемещаются между разными странами и эпохами.

По информации Telegram-канала Baza, Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллиона рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

