Канделаки подтвердила, что ремейк «Ивана Васильевича» для ТНТ переснимут
Телеканал ТНТ переснимает некоторые сцены к предновогоднему фильму «Иван Васильевич меняет все!». Об этом сообщила директор канала, управляющий директор «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Мы переснимаем ряд сцен в фильме ... для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь, и порадовать нашего любимого зрителя», — рассказала медиаменеджер.
Ранее стало известно, что с официального постера к ремейку комедии Леонида Гайдая убрали певца Филиппа Киркорова, напоминает Ura.ru. Как сообщали СМИ, авторы новогоднего фильма намеревались вырезать из картины сцены с участием исполнителя, а также певицы Анны ASTI. До этого знаменитости отметились на скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, указывает РЕН ТВ.
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