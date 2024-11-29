Тимур Родригез назвал современную эпоху сложной для юмора

Шоумен и комик Тимур Родригез в интервью «Газете.Ru» заявил, что современное время стало крайне сложным для юмора, поскольку, по его мнению, люди по всему миру считают себя вправе высказывать мнение, не заботясь о последствиях.

Он отметил, что общество столкнулось с явлением, когда частные разговоры приобретают глобальный характер, а их участники стремятся к признанию любыми способами. Родригез назвал такое поведение опасным и добавил, что в условиях, где преобладают осуждение и навешивание ярлыков, нет места пониманию и эмпатии.