Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в фильме о рок-музыканте
Съемки художественного фильма о рок-музыканте Бобе Дилане начались в США, сообщает портал NJ.com.
В главной роли Тимоти Шаламе. В качестве режиссера приглашен Джеймс Мэнголд, известный по работе над фильмами «Переступить черту», а также «Росомаха: Бессмертный» и «Логан».
Съемки кинокартины о молодом рок-музыканте должны были начаться ещё год назад, но были отложены из-за забастовки в Голливуде
82-летний Боб Дилан выступит исполнительным продюсером проекта.
Ранее режиссер Джеймс Ганн заявил о начале съемок нового фильма о Супермене, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru