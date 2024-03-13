Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в фильме о рок-музыканте

Съемки художественного фильма о рок-музыканте Бобе Дилане начались в США, сообщает портал NJ.com.

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В главной роли Тимоти Шаламе. В качестве режиссера приглашен Джеймс Мэнголд, известный по работе над фильмами «Переступить черту», а также «Росомаха: Бессмертный» и «Логан».

Съемки кинокартины о молодом рок-музыканте должны были начаться ещё год назад, но были отложены из-за забастовки в Голливуде

82-летний Боб Дилан выступит исполнительным продюсером проекта.

Ранее режиссер Джеймс Ганн заявил о начале съемок нового фильма о Супермене, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/bobdylan
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