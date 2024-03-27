Тимоти Шаламе подписал контракт с Warner Bros.
Киностудия Warner Bros. заключила долгосрочный контракт с одним из самых успешных актеров Голливуда Тимоти Шаламе, сообщает Variety.
Сумма сделки не афишируется, но известно, что по условиям соглашения актер не ограничен в работе с другими студиями, кроме того, в новых проектах Warner Bros. Шаламе сможет сниматься как актер, а также выступать в качестве продюсера фильмов.
Как отмечает издание, заключить договор с актером представителей кинокомпании подвигли успехи последних проектов с участие Шаламе. «Вонка» заработал в прокате 632 миллиона долларов, а сиквелу «Дюны» удалось собрать 575 миллионов.
«Мы восхищаемся преданностью Тимоти своему делу, которая проявляется в разнообразии и глубине выбранных ролей», — отметили представители Warner Bros.
Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в фильме о рок-музыканте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru