Тимоти Шаламе подписал контракт с Warner Bros.

Сумма сделки не афишируется, но известно, что по условиям соглашения актер не ограничен в работе с другими студиями, кроме того, в новых проектах Warner Bros. Шаламе сможет сниматься как актер, а также выступать в качестве продюсера фильмов.

Как отмечает издание, заключить договор с актером представителей кинокомпании подвигли успехи последних проектов с участие Шаламе. «Вонка» заработал в прокате 632 миллиона долларов, а сиквелу «Дюны» удалось собрать 575 миллионов.

«Мы восхищаемся преданностью Тимоти своему делу, которая проявляется в разнообразии и глубине выбранных ролей», — отметили представители Warner Bros.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в фильме о рок-музыканте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

