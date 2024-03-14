Variety: зарплата звезды «Дюны» Тимоти Шаламе выросла в два раза

Издание отмечает, что актер значительно повысил требования по гонорарам после успеха второй части фантастического фильма «Дюна» и мюзикла «Вонка». Отмечается, что за участие в постановке Шаламе заработал $8 миллионов.

Ранее стало известно о старте съемок биографической картины о музыканте Бобе Дилане. Тимоти Шаламе утвержден на главную роль.

В минувшие выходные «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева заработала в российском прокате более 100 миллионов рублей. Первая картина собрала 1,5 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

