Variety: зарплата звезды «Дюны» Тимоти Шаламе выросла в два раза

Доход звезды фильма «Дюна» Тимоти Шаламе увеличился в два раза после участия в успешных проектах, пишет портал Variety.

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Издание отмечает, что актер значительно повысил требования по гонорарам после успеха второй части фантастического фильма «Дюна» и мюзикла «Вонка». Отмечается, что за участие в постановке Шаламе заработал $8 миллионов.

Ранее стало известно о старте съемок биографической картины о музыканте Бобе Дилане. Тимоти Шаламе утвержден на главную роль.

В минувшие выходные «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева заработала в российском прокате более 100 миллионов рублей. Первая картина собрала 1,5 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр: фильм «Дюна»
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