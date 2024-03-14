Variety: зарплата звезды «Дюны» Тимоти Шаламе выросла в два раза
Доход звезды фильма «Дюна» Тимоти Шаламе увеличился в два раза после участия в успешных проектах, пишет портал Variety.
Издание отмечает, что актер значительно повысил требования по гонорарам после успеха второй части фантастического фильма «Дюна» и мюзикла «Вонка». Отмечается, что за участие в постановке Шаламе заработал $8 миллионов.
Ранее стало известно о старте съемок биографической картины о музыканте Бобе Дилане. Тимоти Шаламе утвержден на главную роль.
В минувшие выходные «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева заработала в российском прокате более 100 миллионов рублей. Первая картина собрала 1,5 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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