Тимати назвал лучших российских поп и рэп-исполнителей
17 июля 202311:10
Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, назвал News.ru своих фаворитов среди российских поп и рэп-артистов.
По его мнению, лучший исполнитель в поп-направлении - Филипп Киркоров, а из рэперов - Баста.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о последствиях и трудностях восстановления после пластических операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жизни пострадавшей во время теракта на Крымском мосту девочки ничего не угрожает
- Тимати назвал лучших российских поп и рэп-исполнителей
- Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT
- Инвесторы построят 95 соцобъектов в Москве до 2031 года
- Пекин намерен способствовать укреплению связей с участниками зерновой сделки
- В Польше заявили, что не планируют отзывать посла из Москвы
- В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Захарова: Атаку на Крымский мост спланировали американские и британские спецслужбы
- Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с терактом на Крымском мосту
- Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru