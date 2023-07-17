Тимати назвал лучших российских поп и рэп-исполнителей

Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, назвал News.ru своих фаворитов среди российских поп и рэп-артистов.

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По его мнению, лучший исполнитель в поп-направлении - Филипп Киркоров, а из рэперов - Баста.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о последствиях и трудностях восстановления после пластических операций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Филипп КиркоровМузыка

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