Тим Бертон снимет сериал по мотивам «Семейки Аддамс»
18 февраля 202113:55
Стриминговый видеосервис Netflix готовится выпустить сериал об одном из персонажей «Семейки Аддамс», а именно о девочке Уэнзди, говорится на сайте видеосервиса.
«Netflix и MGM рады сообщить о молодежном игровом комедийном сериале Wednesday, по ходу которого можно будет наблюдать путь любимой всеми девочки от мрачной выпускницы до полноценной леди», – сообщается в пресс-релизе.
Режиссером сериала заявлен Тим Бертон, который является поклонником «Семейки Аддамс» с детства.
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18 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru