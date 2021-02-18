Тим Бертон снимет сериал по мотивам «Семейки Аддамс»

Стриминговый видеосервис Netflix готовится выпустить сериал об одном из персонажей «Семейки Аддамс», а именно о девочке Уэнзди, говорится на сайте видеосервиса.

«Netflix и MGM рады сообщить о молодежном игровом комедийном сериале Wednesday, по ходу которого можно будет наблюдать путь любимой всеми девочки от мрачной выпускницы до полноценной леди», – сообщается в пресс-релизе.

Режиссером сериала заявлен Тим Бертон, который является поклонником «Семейки Аддамс» с детства.

